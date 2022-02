Aggiornamento GPS e nuovi inserimenti nel 2022, Sasso: “A breve l’ufficialità. Ora accordo anche sui Pas” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso, su Facebook, dà un Aggiornamento in merito alla situazione riguardante le graduatorie per le supplenze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il sottosegretario all'Istruzione, Rossano, su Facebook, dà unin merito alla situazione riguardante le graduatorie per le supplenze. L'articolo .

