Abolizione Green Pass? Ipotesi gradualità, cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane (Di venerdì 11 febbraio 2022) 11 febbraio. È il giorno in cui stato disposto lo stop all'obbligo di mascherine all'aperto e in cui si riaprono le discoteche. Passi verso la normalità a cui si auspica possano seguirne altri, grazie alla prosecuzione del trend di decrescita relativo a contagi, ricoveri ordinari ed in terapia intensiva. Si attende, in particolare, il momento in cui si inizierà a limitare l'utilizzo del Green Pass con l'auspicio che, in prospettiva, si possa arrivare perfino ad una sua Abolizione. Il Green Pass è servito, ora si attende il completamento delle terze dosi Alla certificazione verde va ascritto il merito di essere stato un significativo incentivo alla vaccinazione. Il suo uso esteso, come requisito per accedere a diversi ambiti della quotidianità, ha offerto una spinta ulteriore alla ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 11 febbraio 2022) 11 febbraio. È il giorno in cui stato disposto lo stop all'obbligo di mascherine all'aperto e in cui si riaprono le discoteche.i verso la normalità a cui si auspica possano seguirne altri, grazie alla prosecuzione del trend di decrescita relativo a contagi, ricoveri ordinari ed in terapia intensiva. Si attende, in particolare, il momento in cui si inizierà a limitare l'utilizzo delcon l'auspicio che, in prospettiva, si possa arrivare perfino ad una sua. Ilè servito, ora si attende il completamento delle terze dosi Alla certificazione verde va ascritto il merito di essere stato un significativo incentivo alla vaccinazione. Il suo uso esteso, come requisito per accedere a diversi ambiti della quotidianità, ha offerto una spinta ulteriore alla ...

