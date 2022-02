Sci alpino, Johannes Strolz campione olimpico nella combinata come il padre Hubert 34 anni fa! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Trentaquattro anni dopo uno Strolz torna a vincere la combinata alle Olimpiadi. Nel 1988 era stato papà Hubert, mentre nel 2022 a Pechino è toccato al figlio Johannes. L’austriaco si mette al collo la medaglia d’oro, rimontando come prevedibile nella manche di slalom, dopo che era stato bravissimo nella prova di discesa, chiudendo solamente a 75 centesimi dalla vetta della classifica. Una manche di slalom che ha regalato comunque sorprese, visto che sul podio ci salgono anche due velocisti. Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (+0.59) ed il canadese James Crawford (+0.68) sono eccezionali tra i rapid gates, conquistando rispettivamente la medaglia d’argento e quella di bronzo. Quarta posizione per Justin Murisier, che non riesce a recuperare in slalom ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Trentaquattrodopo unotorna a vincere laalle Olimpiadi. Nel 1988 era stato papà, mentre nel 2022 a Pechino è toccato al figlio. L’austriaco si mette al collo la medaglia d’oro, rimontandoprevedibilemanche di slalom, dopo che era stato bravissimoprova di discesa, chiudendo solamente a 75 centesimi dalla vetta della classifica. Una manche di slalom che ha regalato comunque sorprese, visto che sul podio ci salgono anche due velocisti. Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (+0.59) ed il canadese James Crawford (+0.68) sono eccezionali tra i rapid gates, conquistando rispettivamente la medaglia d’argento e quella di bronzo. Quarta posizione per Justin Murisier, che non riesce a recuperare in slalom ...

