Samp | sondaggio per un portiere del Gremio

La Sampdoria guarda in Brasile per il futuro dei pali: stando a Torcedores.com, i blucerchiati hanno effettuato un sondaggio per Gabriel Grando,...

Ultime Notizie dalla rete : Samp sondaggio Calcio in tv: Sampdoria - Sassuolo ...ennesimo exploit di Diletta Leotta che dopo aver fatto commentare a Giuseppe Marotta il sondaggio ... TUTTO SAMP E TUTTO SPEZIA

I tifosi: "Genoa e Samp resteranno in A" La Sampdoria e il Genoa si salveranno. Resteranno in serie A. Questa è l'opinione dei tifosi che hanno risposto al nostro sondaggio che si è chiuso oggi, giovedì 3 febbraio, alle 19. In tanti hanno espresso la propria preferenza e alla fine prevale l'ottimismo. Evidentemente gli sforzi della nuova società e l'arrivo del ...

Il Secolo XIX: "Gabbiadini ko. Samp: sondaggio con Giovinco. C'è Diego Costa" TUTTO mercato WEB I lettori danno fiducia a Vanja: lo confermerebbero contro il Venezia Visti i diversi errori caratterizzanti di Milnkovic-Savic contro Sampdoria, Sassuolo e Udinese (LEGGI QUI), ieri - mercoledì 9 gennaio - vi abbiamo chiesto, attraverso il sondaggio settimanale che ...

Cessione Sampdoria, Vidal: 'Diversi soggetti interessati. Tempi? Anche meno di sei mesi. Gli arabi...' La domanda che i tifosi della Sampdoria ultimamente si fanno è se la società blucerchiata verrà ceduta in tempi brevi. La questione è ...

