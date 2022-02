Salerno perde un’altra ‘colonna’ | addio ad Enzo Tizio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un altro lutto scuote la comunità salernitana. Si è spento, all’età di 69 anni, il conosciutissimo Vinc. Volto noto degli ambienti sportivi cittadini, era stato stabile punto di riferimento della comunità per ogni tipo di incombenza relativa al rapporto con il Comune di. Nella sua ultima fase lavorativa aveva, tra l’altro, diretto il settore demografico – ufficio anagrafe – sezione periferica interna allo stadio Vestuti, lato curva sud. Da tempo quell’ufficio è chiuso. I funerali si svolgeranno l’11 febbraio alle ore 15 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore di via Bottiglieri. I moltissimi accorreranno per l’ultimo saluto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.