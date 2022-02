Rooney e i problemi con l’alcool | “Ho avuto paura di morire o di uccidere qualcuno”

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 febbraio 2022) E’ in uscita domani il documentario sulla vita di Wayne, in cui l’ex stella del Manchester United, tra le altre cose, parla anche dei suoidi alcolismo. “Ho temuto dio di” ha confessato l’ex attaccante. “Dieci o quindici anni fa non sarei potuto entrare in uno spogliatoio e dire ‘Sto lottando con l’alcol, sto lottando con la salute mentale’. Non potevo farlo” ha detto in una intervista alla BBC, dove ha raccontato di aver commesso “errori” come “la guida in stato di ebbrezza”, e che sapeva di “aver bisogno di aiuto per salvare me stesso ma anche per salvare la mia famiglia”. SportFace.