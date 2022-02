Politano | “Crediamo di poter vincere lo Scudetto! Con l’Inter dovremo avere due caratteristiche”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel corso della trasmissione Radio Goal con Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’attaccante del Napoli Matteo. Di seguito le sue dichiarazioni. “Controci aspetta una partita difficile e ci sarà bisogno di un grande Napoli. Dobbiamo essere lucidi e cattivi. La settimana prima di Napoli-Inter è uguale alla scorsa quando abbiamo affrontato il Venezia. C’è un bel clima: ci divertiamo, ma quando c’è da lavorare siamo concentrati“. “È più forte questa inter di Inzaghi o quella di Conte? Sono due Inter fortissime: quella di Conte aveva schemi predefiniti, difendeva bassa. Inzaghi sta facendo benissimo, perché pure avendo perso 2-3 giocatori importanti sta dimostrando di essere un grande allenatore. È prima in classifica meritatamente”. “Venezia-Napoli? Conoscevamo il risultato del derby, ma dovevamo pensare a ...

