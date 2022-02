Peng Shuai non è libera. Il racconto del giornalista francese (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nuovi dubbi sulle condizioni della tennista cinese Peng Shuai. La ragazza, che ha rilasciato per la prima volta un’intervista a un giornale occidentale da quando ha denunciato la violenza sessuale subita da un funzionario del governo di Pechino, sarebbe in stato di arresto, costretta a dire e fare quanto indicato dalle autorità. Ad accennare questa situazione è Marc Ventouillac, uno dei due giornalisti del quotidiano sportivo francese L’Equipe, che ha pubblicato l’intervista a Peng. Ventouillac sostiene che non ci sono certezze che la tennista possa fare o dire quello che vuole per davvero. In conversazione con l’agenzia The Associated Press, il giornalista ha detto, il giorno dopo della pubblicazione dell’intervista, che questa non è una prova delle buone condizioni di Peng. Secondo ... Leggi su formiche (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nuovi dubbi sulle condizioni della tennista cinese. La ragazza, che ha rilasciato per la prima volta un’intervista a un giornale occidentale da quando ha denunciato la violenza sessuale subita da un funzionario del governo di Pechino, sarebbe in stato di arresto, costretta a dire e fare quanto indicato dalle autorità. Ad accennare questa situazione è Marc Ventouillac, uno dei due giornalisti del quotidiano sportivoL’Equipe, che ha pubblicato l’intervista a. Ventouillac sostiene che non ci sono certezze che la tennista possa fare o dire quello che vuole per davvero. In conversazione con l’agenzia The Associated Press, ilha detto, il giorno dopo della pubblicazione dell’intervista, che questa non è una prova delle buone condizioni di. Secondo ...

