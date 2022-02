Pechino 2022 | sci di fondo | Pellegrino | “Argento la conferma delle scelte fatte”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Federico, a Casa Italia a Yanqing, racconta il suo secondoconsecutivo ai Giochi, ottenuto nell’edizione dinella sprint in tecnica libera: “Mi fa strano che quell’8 febbraio che era nella mia testa da tantissimo tempo sia già passato. Ho vissuto l’ultimo anno in funzione di quello e riuscire a concretizzare il tutto è stato bellissimo. Ho lavorato tanto per arrivare qui, pensando ogni allenamento, ogni scelta tecnica in vista di questo appuntamento. Ma sapevo che c’era anche un punto, che era quell’8 febbraio: tanto si poteva fare prima ma tanto si doveva fare quel giorno e ho dimostrato di essere di nuovo pronto a salire sul podio olimpico, è una cosa che mi rende molto orgoglioso. Ho fatto lemigliori che potessi fare e il risultato che ho ottenuto ne è la ...

Domani mattina al via del super G dei Giochi di Pechino 2022 ci saranno le italiane Federica Brignone, una delle pretendenti alla medaglia d'oro, Marta Bassino, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. Ora ...Al 'Capital Indoor Stadium' di Pechino, dove è in corso la finale maschile, l'AGI ha provato a chiedere informazioni in merito alla vicenda allo staff russo ma al momento non vengono rilasciate ...Sofia Goggia non prenderà parte al supergigante femminile di Pechino 2022 in programma venerdì 11 febbraio. La campionessa bergamasca ha svolto due giri di allenamento in supergigante nella mattinata ...