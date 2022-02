Ora anche Israele parla di Pegasus, che blocca il processo a Netanyahu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Gerusalemme. La ministra dell’Interno israeliana Ayelet Shaked lo ha definito “un terremoto, con azioni che si addicono ai regimi oppressivi del secolo scorso”. Lunedì scorso un rapporto pubblicato dal quotidiano economico Calcalist ha infatti rivelato che il software di spionaggio Pegasus, creato dall’azienda israeliana Nso, avrebbe tracciato i telefoni di influenti personaggi israeliani, tra cui sindaci, dirigenti d’azienda, funzionari ministeriali, stretti collaboratori dell’ex primo ministro Benjamin Netanyahu, di suo figlio Avner Netanyahu, nonché di testimoni chiave in uno dei processi in cui Netanyahu deve rispondere come imputato. Lo spyware di Nso era stato al centro dell’attenzione internazionale dal luglio scorso, quando il “progetto Pegasus” aveva vinto il premio di giornalismo ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Gerusalemme. La ministra dell’Interno israeliana Ayelet Shaked lo ha definito “un terremoto, con azioni che si addicono ai regimi oppressivi del secolo scorso”. Lunedì scorso un rapporto pubblicato dal quotidiano economico Calcalist ha infatti rivelato che il software di spionaggio, creato dall’azienda israeliana Nso, avrebbe tracciato i telefoni di influenti personaggi israeliani, tra cui sindaci, dirigenti d’azienda, funzionari ministeriali, stretti collaboratori dell’ex primo ministro Benjamin, di suo figlio Avner, nonché di testimoni chiave in uno dei processi in cuideve rispondere come imputato. Lo spyware di Nso era stato al centro dell’attenzione internazionale dal luglio scorso, quando il “progetto” aveva vinto il premio di giornalismo ...

