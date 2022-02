(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutialle ore 11:30, in piazza Santa Maria la Fede, sarà riaperta via, strada chiusa e abbandonata da quasi 20. La riapertura, con la contemporanea riqualificazione dell’intera area nella quale insisteva un parcheggio abusivo, “è un risultato storico – è scritto in una nota – dell’impegno della IV Municipalità in sinergia con il Comune di, ma che si accompagna al progetto regionale di recupero e riqualificazione dell’adiacente parco di Santa Maria la Fede”. È inoltre in fase di studio la pedonalizzazione di una parte dell’area di piazza Santa Maria la Fede che serve l’ingresso della chiesa, di una scuola e del parco. Un modo per restituire lustro ad un’area permortificata dall’abbandono. Presenti ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, riapre domani dopo 20 anni via Biagio Miraglia: 'Liberata dal degrado' ** - lucasparrow1 : @peppeiannicelli Solo perché ha vinto col Verona??? Mah! Napoli e Milan hanno vinto , però siccome ha vinto la rube… - scalasalva : RT @MegaleHellas: La Chiesa di Portosalvo a Napoli riapre dopo decenni: finalmente finiti i restauri - ilnapolionline : Orsi: 'Napoli-Inter è gara da dentro o fuori. Se il Napoli vince riapre il discorso' - - kisskissnapoli : Orsi a Radio Goal: 'Napoli-Inter è gara da dentro o fuori. Se il Napoli vince riapre il discorso, se perde lo chiud… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli riapre

Agenzia ANSA

È prevista per le ore 20 la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di. chiuso questa mattina - a eccezione delle urgenze e dei casi Covid - per la saturazione delle disponibilità di posti letto, fenomeno collegato anche ai problemi di gestione derivanti dai ...Dopo l'Inter, ilincontrerà Cagliari e Lazio prima dello scontro con il Milan. Insomma, un ... Non era assolutamente semplice superare un Inter così in forma e questa vittoriala corsa ...(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - Domani alle ore 11:30, in piazza Santa Maria la Fede, sarà riaperta via Biagio Miraglia, strada chiusa e abbandonata da quasi 20 anni. La riapertura, con la contemporanea ...Notte da incubo all'ospedale Cardarelli. A ribadire il disagio sono anche le guardie giurate della struttura sanitaria, con il sindacallista Giuseppe Alviti che ha diffuso una nota per dare forza alla ...