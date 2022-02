Monete e banconote, le lire si possono ancora cambiare in euro? (Di giovedì 10 febbraio 2022) Una curiosità non poi tanto peregrina a vent’anni dal varo della nuova moneta europea. Cosa dice ad oggi la legge A pensarci bene le circostanze possono essere le più diverse ed effettivamente alcune di esse si sono verificate: al “famoso” cassetto alla tasca di un vecchio cappotto dimenticato, o il ripensamento di un collezionista. Insomma, è L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 10 febbraio 2022) Una curiosità non poi tanto peregrina a vent’anni dal varo della nuova monetapea. Cosa dice ad oggi la legge A pensarci bene le circostanzeessere le più diverse ed effettivamente alcune di esse si sono verificate: al “famoso” cassetto alla tasca di un vecchio cappotto dimenticato, o il ripensamento di un collezionista. Insomma, è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ALisimberti : RT @vocedelpatriota: Banconote o Statonote? Tutte monete-debito - Tiziana95627735 : @Pierorezzacapa La settimana scorsa al supermercato ho incrociato all'ingresso un conoscente il quale, munito di gu… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Il non avere spiccioli in tasca e il fatto che il parcometro accetti solo monete e non banconote o ca… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Il non avere spiccioli in tasca e il fatto che il parcometro accetti solo monete e non banconote… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Il non avere spiccioli in tasca e il fatto che il parcometro accetti solo monete e non banconote o carte di credito non p… -