Maturità 2022, la seconda prova sarà decisa a livello di istituto: agli studenti saranno proposte tre tracce. NUOVA ORDINANZA [BOZZA]

Novità nella NUOVA versione dell'ORDINANZA sulla Maturità: resta l'impianto con le due prove scritte e il colloquio orale, ma vengono attribuiti 50 punti per il triennio finale e 50 per le prove.

