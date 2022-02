Mattarella e Draghi a Firenze per il summit sul Mediterraneo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Firenze, 10 febbraio 2022 - Sia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che il presidente del Consiglio Mario Draghi saranno presenti all' Incontro dei Vescovi e Sindaci del Mediterrane o, ... Leggi su lanazione (Di giovedì 10 febbraio 2022), 10 febbraio 2022 - Sia il presidente della Repubblica Sergioche il presidente del Consiglio Mariosaranno presenti all' Incontro dei Vescovi e Sindaci del Mediterrane o, ...

Advertising

DarioNardella : Il Presidente Draghi sarà a Firenze il 23 febbraio per l’avvio della conferenza dei vescovi e dei sindaci del Medit… - marcotravaglio : MINIMARIO Un anno fa, 2 febbraio 2021, Mattarella chiamò Draghi per sostituire Conte, dimissionario dopo aver avuto… - CarloCalenda : Vendendo il consenso di Mattarella e Draghi la domanda che mi sono posto è: come mai ci piacciono persone nei ruoli… - Marykatebox : RT @carlo_taormina: Draghi,grande ragioniere del mondo,delle banche,della finanza,dei poteri forti;ma politico inesistente. Questa la grand… - mariaritamarte1 : RT @DarioNardella: Il Presidente Draghi sarà a Firenze il 23 febbraio per l’avvio della conferenza dei vescovi e dei sindaci del Mediterran… -