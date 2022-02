“Mascherine Ffp2 non adatte ai bambini | troppo affaticamento respiratorio” | lo dice Altroconsumo

(Di giovedì 10 febbraio 2022) In classe per 8 ore con una. A questo sono costretti bimbi di 6 o 7 anni per rispettare le nuove normative sulla scuola. Ma lesonopensate e omologate solo per gli adulti e la loro capacità polmonare, e quelle che vendono "per" non sono altro che taglie small dei dispositivi che usano i grandi. Chiediamo pertanto alle istituzioni di ripensare all'obbligo per i più giovani di portare questi dispositivia lungo. L'articolo .

"A causa delle nuove misure, il numero dei destinatari delle mascherine FFP2 è aumentato in modo significativo. Di conseguenza, l'incremento di circa 45 milioni del fondo per l'emergenza epidemiologica 2021/2022, essendo dimensionato su una platea costituita da ...