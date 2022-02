L’Antitrust multa per 900mila euro i portali di Prenotazioni24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Prenotazioni24 è un’agenzia che ha sede sull’Isola d’Elba, nel comune di Portoferraio. La sua attività principale è quella di offrire ai webnauti promozioni, comparazioni e rivendita di biglietti per il traffico marittimo (i traghetti) attraverso un universo di portali online. Molte persone si sono rivolte proprio a questi siti per procedere con l’acquisto di viaggi via mare, ma oggi è arrivato il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che ha multato la società con una sanzione da 900mila euro per «per pratiche commerciali scorrette e condotte illecite». LEGGI ANCHE > Colpo alla truffa (diffusa su Telegram) del falso negativo: chiusi 21 centri tampone L’Antitrust, come si legge nel provvedimento pubblicato sul sito ufficiale, ha evidenziato due ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 10 febbraio 2022)è un’agenzia che ha sede sull’Isola d’Elba, nel comune di Portoferraio. La sua attività principale è quella di offrire ai webnauti promozioni, comparazioni e rivendita di biglietti per il traffico marittimo (i traghetti) attraverso un universo dionline. Molte persone si sono rivolte proprio a questi siti per procedere con l’acquisto di viaggi via mare, ma oggi è arrivato il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che hato la società con una sanzione daper «per pratiche commerciali scorrette e condotte illecite». LEGGI ANCHE > Colpo alla truffa (diffusa su Telegram) del falso negativo: chiusi 21 centri tampone, come si legge nel provvedimento pubblicato sul sito ufficiale, ha evidenziato due ...

