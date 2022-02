La scomparsa del maestro Domenico Giordano (Di giovedì 10 febbraio 2022) “ A mio padre devo la vita, al mio maestro una vita che vale la pena essere vissuta”, soleva ripetere Alessandro Magno del suo maestro Aristotele. maestro è un termine di cui si abusa, senza rispettarne l’intenso significato: “maestro” era l’appellativo di Gesù Cristo nei Vangeli, maestro è l’omaggio dei contemporanei ai grandi del Rinascimento. Oggi è banalizzato, nelle arti, nella scuola, in teatro. Il maestro è generoso, offre aiuto, suggerimenti, ispirazione dentro e fuori l’aula, segnala svolte e insegna prospettive, indica una via e la illumina, col proprio esempio, col proprio “fare”, col proprio porsi sempre in gioco, instilla il dubbio, che è la via per uscire dalla “selva”, un passaggio sicuro fatto di pochi principi chiari, su cui procedere, lavora indefessamente con ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 10 febbraio 2022) “ A mio padre devo la vita, al miouna vita che vale la pena essere vissuta”, soleva ripetere Alessandro Magno del suoAristotele.è un termine di cui si abusa, senza rispettarne l’intenso significato: “” era l’appellativo di Gesù Cristo nei Vangeli,è l’omaggio dei contemporanei ai grandi del Rinascimento. Oggi è banalizzato, nelle arti, nella scuola, in teatro. Ilè generoso, offre aiuto, suggerimenti, ispirazione dentro e fuori l’aula, segnala svolte e insegna prospettive, indica una via e la illumina, col proprio esempio, col proprio “fare”, col proprio porsi sempre in gioco, instilla il dubbio, che è la via per uscire dalla “selva”, un passaggio sicuro fatto di pochi principi chiari, su cui procedere, lavora indefessamente con ...

