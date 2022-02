La regina Elisabetta e l’omaggio (tenerissimo) al marito Filippo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono stati insieme per tutta la vita, e ora che lui non c’è più la regina Elisabetta continua idealmente a camminare fianco a fianco con il marito Filippo, scomparso il 9 aprile 2021, a 99 anni. La regina Elisabetta, giubileo dopo giubileo guarda le foto Leggi anche › regina Elisabetta, dal 6 febbraio al via il Giubileo di Platino per i 70 anni di regno La ... Leggi su iodonna (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono stati insieme per tutta la vita, e ora che lui non c’è più lacontinua idealmente a camminare fianco a fianco con il, scomparso il 9 aprile 2021, a 99 anni. La, giubileo dopo giubileo guarda le foto Leggi anche ›, dal 6 febbraio al via il Giubileo di Platino per i 70 anni di regno La ...

