La Ferrari Di Kendall Jenner ha un problema

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 10 febbraio 2022) LaDiha avuto un piccolo. È successo qualche giorno fa, nella zona di Beverly Hills, a Los Angeles, California. La star americana era in giro con la sua favolosa SF90 Stradale da 1.000 CV, quando ha avuto un inconveniente, uno di quelli che possono capitare a tutti: ha bucato una gomma, in particolare l'anteriore destra. A questo punto è scattato il piano di azione, come documentato da un video pubblicato dal canale Youtube The Hollywood Fix. Come si ripara unaSF90 Stradale La supermodella è rimasta in macchina, seduta al posto guida, mentre alcune persone del suo entourage si sono occupate dello pneumatico. Vale la pena sottolineare che una foratura della SF90 non può essere trattata come quella di un'auto qualsiasi. Intanto non è prevista la ruota di scorta ...