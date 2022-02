Inter e Milan, beffa clamorosa: doppio colpo ‘gratis’ (Di giovedì 10 febbraio 2022) Milan ed Inter rischiano grosso, il top club è pronto a fare sul serio mettendo a segno il doppio colpo a costo zero Un derby infinito quello che Milan ed… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 10 febbraio 2022)edrischiano grosso, il top club è pronto a fare sul serio mettendo a segno ila costo zero Un derby infinito quello cheed… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Inter : ? | COPPA ITALIA L'Inter affronterà il Milan nella semifinale di Coppa Italia ?? - Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - AntoVitiello : ?? Dominio #Milan: finisce 4-0. Rossoneri in semifinale di #CoppaItalia. #Leao in versione fenomeno con gol e assist… - PierSciarra5 : @StefanoScardin2 @derricostefano @NicoSchira Questo lo vedremo, il Milan è la dirigenza sta lavorando in quella dir… - sballogallo : @ChristianTolve Prima volta a San siro primo di Kakà con il Milan… Milan 3 Inter 1 -