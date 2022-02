Inchiesta Open | l' Anm condanna il comportamento di Renzi | ' E' inaccettabile'

(Di giovedì 10 febbraio 2022) L'Anm (Associazione nazionale magistrati) sostiene che 'le parole del senatore della Repubblica Matteo, pronunciate non appena ha appreso della richiesta di rinvio a giudizio per la vicenda,...

Advertising

matteorenzi : La mia nota stampa sulla notizia del rinvio a giudizio dell’inchiesta #Open - ilriformista : La reazione di #Renzi alla richiesta di rinvio a giudizio non si è fatta attendere: il leader di Italia Viva ha den… - raffaellapaita : Solidarietà e un grande abbraccio a @MatteoRenzi e @Meb che dopo aver subito anni di vera e propria barbarie con pe… - OttoGerbotto : RT @PetrazzuoloF: Inchiesta Open, la Procura di Firenze chiede il rinvio a giudizio di Boschi, Lotti e immancabilmente Renzi. Lui di tutta… - smilypapiking : RT @ItaliaViva: Nota dell’ufficio stampa del Senatore @matteorenzi sul rinvio a giudizio dell’inchiesta Open -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Open

Cosa era la Fondazionevedi anche, procura chiede processo per Renzi e altri 10 indagati Erede della fondazione Big Bang, nata nel 2012 con lo scopo di supportare le attività e le ...L'Anm (Associazione nazionale magistrati) sostiene che 'le parole del senatore della Repubblica Matteo Renzi, pronunciate non appena ha appreso della richiesta di rinvio a giudizio per la vicenda, travalicano i confini della legittima critica e mirano a delegittimare agli occhi della pubblica opinione i magistrati che si occupano del procedimento a suo carico'. I pm che hanno chiesto il ...Per l'inchiesta sulle presunte irregolarità nei finanziamenti a Open. Tra gli indagati per i quali è stato chiesto il processo ci sono anche Maria Elena Boschi, Luca Lotti, l'ex presidente di Open ...Ma sulle attività di Open a più di un anno dalla sua cessazione si erano accesi i fari della procura di Firenze e della Guardia di finanza. Dall'inchiesta si è arrivati a inizio 2022 alle ...