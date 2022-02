I materiali quantistici per l’elettronica e la sensoristica del futuro | la scoperta

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Un team internazionale guidato dall’Istituto officina deidel Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iom) ha identificato le caratteristiche di multifunzionalità, tipiche dei, in un materiale noto come EuSn2P2. I risultati dello studio, pubblicati su PNAS e svolto in collaborazione con Princeton University, Rutgers University e Louisiana State University negli Stati Uniti, Diamond Light Source in UK e Center for Quantum Frontiers a Taiwan, costituiscono un passo avanti nel campo dei, potenzialmente utili per elettronica edel. Le proprietà deiA proposito dei, Giancarlo ...

CNRsocial_ : Materiali #AllInOne per una futura ottimizzazione energetica Un team internazionale guidato dal #Cnr_Iom ha identif… - Asgard_Hydra : Nuovi materiali 2D per computer quantistici più efficienti

