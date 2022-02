Gb | polemiche su Scotland Yard | si dimette la comandante

(Di giovedì 10 febbraio 2022) 'È con enorme tristezza che, a seguito di un contatto avuto con il sindaco di Londra, mi sono convinta di non avere più da lui una fiducia sufficiente nella mia leadership per poter continuare', ha ...

Rimarcando tuttavia comeYard sia adesso impegnata a ricostruire in pieno quella credibilità che viceversa Khan le ha imputato in ultimo di non aver saputo cercare di ripristinare con ...Cressida Dick, prima comandante donna della storia diYard, il dipartimento di polizia di Londra con competenze nazionali su alcuni dossier ... seguito alledi una serie di scandali ...Si tratta di un gesto a sorpresa, seguito alle polemiche di una serie di scandali che avevano ... Al vertice supremo della Metropolitan Police (nome ufficiale di Scotland Yard) fin dal 2017, dame ...prima comandante donna della storia di Scotland Yard, il celebre dipartimento di polizia di Londra. La Dick, a sorpresa, ha infatti rassegnato le dimissioni dall’incarico, decisione che arriva dopo le ...