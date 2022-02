Ferrero chiude bilancio 2021 con fatturato di 12 | 7mld | + 3 | 4%

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si e’ chiuso con unconsolidato di 12,7 mld di euro, in crescita del 3,4% rispetto all’anno precedente, ildiInternational, chiuso al 31 agosto scorso. A quella data, il Gruppo, cui Giovanniè presidente esecutivo e Lapo Civiletti ceo, era costituito da 107 società consolidate a livello mondiale e 32 stabilimenti produttivi. I prodotti del Grupposono presenti direttamente, o tramite distributori autorizzati, in oltre 170 paesi. L’organico medio del Gruppo nel 2020/è stato di 34.374 unità, in aumento rispetto ai 34.121 dipendenti nel 2019/2020. L’organico al 31 agostoammontava a 38.767 dipendenti, in aumento rispetto ai 37.122 al 31 agosto 2020. “Nonostante le incertezze ...

L'incremento di fatturato è stato trainato da alcuni brand iconici come Ferrero Rocher, Kinder Bueno, Kinder Joy e Kinder Cioccolato, insieme al lancio di nuovi prodotti come i gelati Ferrero Rocher ...