"Fermatevi subito". UeD, rissa in studio tra Armando Incarnato e Diego Tavani: la regia censura (Di giovedì 10 febbraio 2022) Armando Incarnato e Diego Tavani ai ferri corti. A quanto riportano le ultime anticipazioni sarebbe nelle ultime puntate la situazione tra i due cavalieri sarebbe esplosa. Durante lo scontro si sono alzati in piedi, Diego e Armando sono venuti muso a muso e sono dovuti intervenire Luca e un'altra persona per allontanarli. Pare fossero davvero furiosi. Inutile dire che è molto probabile che la scena venga tagliata e che non vada in onda. Ma è normale che il pubblico si chieda fino a che punto Maria e la redazione permetteranno ad Armando di comportarsi in questo modo. Nei giorni scorsi Armando aveva avuto già una pesante lite con il cavaliere Biagio Di Maro, uno dei più chiacchierati del programma. Il motivo? Nel corso delle riprese di giovedì 3 ...

