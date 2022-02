F1: Aston Martin, svelata la nuova monoposto di Vettel e Stroll per il Mondiale 2022 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - Dopo Haas e Red Bull, svelata anche la nuova Aston Martin, terza monoposto presentata in vista del Mondiale 2022 di F1. La monoposto del team guidato da Lawrance Stroll si chiama AMR22 e sarà affidata anche in questa stagione alla guida di Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo, e del canadese Lance Stroll. La vettura sarà impegnata domani nel filming day a Silverstone, poi test a Barcellona a fine mese. #WeClimbTogether l'hashtag prescelto dalla scuderia che vuole scalare i vertici del circus. “Vogliamo vincere, ma vincere non è semplice -ha sottolineato Lawrance Stroll-, è per questo che ci siamo dati un orizzonte temporale di 5 anni. Ma lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - Dopo Haas e Red Bull,anche la, terzapresentata in vista deldi F1. Ladel team guidato da Lawrancesi chiama AMR22 e sarà affidata anche in questa stagione alla guida di Sebastian, quattro volte campione del mondo, e del canadese Lance. La vettura sarà impegnata domani nel filming day a Silverstone, poi test a Barcellona a fine mese. #WeClimbTogether l'hashtag prescelto dalla scuderia che vuole scalare i vertici del circus. “Vogliamo vincere, ma vincere non è semplice -ha sottolineato Lawrance-, è per questo che ci siamo dati un orizzonte temporale di 5 anni. Ma lo ...

