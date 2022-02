E-Tense Performance | ecco il laboratorio elettrico su ruote by DS

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Come già rivelato in precedenza, dal 2024 ogni nuovo modello di DS Automobiles – brand premium di Stellantis nato da una costola di Citroen – sarà 100%. Quelli sportivi, poi, saranno sviluppati da DS, la divisione del costruttore dedicata alle competizione. E fra le auto ad alte prestazioni potrebbe esserci pure la E-, conturbante coupè con telaio monoscocca di carbonio e meccanica alimentata a batteria derivata dal mondo della Formula E, quelle delle monoposto a elettroni. “Il nostro obiettivo è applicare l’esperienza acquisita in Formula E con quella proveniente dai nostri titoli internazionali a un progetto che preveda l’auto elettrica ad alte prestazioni di domani” spiega in una nota ufficiale Thomas Chevaucher, Direttore di DS Performace: “È un ...