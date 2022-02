(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ildi “Blu”! Quarto appuntamento su Rai1 con la seconda stagione di “Doc –tue”, la fiction che ogni giovedì sera raccoglie fino a 7 milioni di telespettatori e racconta le vicissitudini del dottor Andrea Fanti (Luca Argentero), primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, al quale un colpo di pistola ha cancellato dodici anni di memoria. DOCTUE2 – EPISODIO 7 “FARE UNA SCELTA” il caso di Silvia, ex specializzanda di Andrea, riguarda da vicino anche Enrico sul quale per la prima volta emerge il passato. Mentre i test di Caruso hanno l’intento sempre più chiaro di mettere in difficoltà Doc, anche Cecilia inizia a scoprire il segreto della squadra. ...

LorenzoMainieri : @DocNelleTueMani: alle 21:25 su @RaiUno - bubinoblog : DOC NELLE TUE MANI 2: IL GRANDE MISTERO DI 'CANE BLU' VIENE FINALMENTE SVELATO - GuidaTVPlus : 10-02-2022 21:25 #Rai1 DOC - Nelle tue mani - S2E7 - Fare una scelta #Storievere #Drammatico,fictionitaliana

Cosa c'è dietro il tormentone "cane blu" che i protagonisti di Doc nelle tue mani 2 ripetono come un mantra quando si trovano davanti ad una difficoltà da superare? La verità viene finalmente a galla nella quarta puntata della serie di Rai1 con Luca Argentero. La quarta puntata della fiction Doc Nelle tue mani 2 andrà in onda stasera, giovedì 10 febbraio, in prima serata: scopriamo quante puntate sono previste, il calendario completo con la programmazione.