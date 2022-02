Decarbonizzare la supply chain | una piattaforma per la condivisione dei dati

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Obiettivo:la. Così Boston Consulting Group (Bcg) e Carbon Disclosure Project (Cdp) hanno lanciato una nuova partnership per la creazione di unache sfrutterà le tecnologie di settore più avanzate, tra cui l’Intelligenza Artificiale, per facilitare la misurazione e, di conseguenza, la riduzione delle emissioni lungo l’intera catena del valore. “Siamo davvero entusiasti e orgogliosi di collaborare con Carbon Disclosure Project (Cdp) – il gold standard del reporting ambientale. Questarappresenterà un punto di svolta nella lotta al cambiamento climatico. Insieme, aiuteremo le organizzazioni di tutto il mondo a intraprendere azioni mirate perle catene del valore”, ha detto Christoph Schweizer, Ceo di Bcg. ...

