“Che orrore!” | Eleonora Daniele lo svela a tutti | la realtà dei fatti è terribile

Leggi su specialmag

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Durante la puntata in diretta di Storie Italiane,si è trovata a dover raccontare una verità inenarrabile. Panico in direttadice tutta la verità (Raiplay)Storie Italiane, in onda ogni mattina su Rai1, racconta quotidianamente le vicende che accadonoi giorni, le storie che fan parte di ogni cittadino. Il punto di vista è sempre critico ecerca di affrontare ogni questione con spirito analitico e orientamento risolutivo, invitando in studio ospiti specializzati nello specifico settore di cui si parla. Nella puntata andata in onda in diretta oggi giovedì 10 febbraio, la conduttrice si è lanciata in un racconto che ha lasciato letteralmentebasiti....