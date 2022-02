Caserta torna a Lecce da ex: i protagonisti della stagione in A 13 anni dopo (FOTO) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Lecce–Benevento sarà la sfida degli ex. Tra campo e panchina saranno molti i tesserati delle due squadre ad aver difeso in passato i colori dell’avversaria di turno. Elenco lungo e corposo, di cui fanno fanno anche Fabio Caserta e Marco Baroni. Il tecnico toscano ha guidato la Strega alla sua prima storica promozione in serie A, mentre l’allenatore calabrese non si è mai seduto sulla panchina salentina ma ha indossato in carriera la maglia del Lecce per una stagione. Annata 2008/09, tra i volti nuovi della rosa neo-promossa nel massimo campionato e affidata a Mario Beretta c’è anche il centrocampista di Melito di Porto Salvo, reduce dall’esperienza di Palermo. Una stagione che per Caserta si chiuderà con 33 presenze e 5 reti in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento ––Benevento sarà la sfida degli ex. Tra campo e panchina saranno molti i tesserati delle due squadre ad aver difeso in passato i colori dell’avversaria di turno. Elenco lungo e corposo, di cui fanno fanno anche Fabioe Marco Baroni. Il tecnico toscano ha guidato la Strega alla sua prima storica promozione in serie A, mentre l’allenatore calabrese non si è mai seduto sulla panchina salentina ma ha indossato in carriera la maglia delper una. Annata 2008/09, tra i volti nuovirosa neo-promossa nel massimo campionato e affidata a Mario Beretta c’è anche il centrocampista di Melito di Porto Salvo, reduce dall’esperienza di Palermo. Unache persi chiuderà con 33 presenze e 5 reti in ...

