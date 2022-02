Banca Mediolanum chiude 2021 con utile netto di 713 mln di euro, +64% (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Banca Mediolanum chiude il 2021 con un utile netto di 713,1 milioni di euro , superiore del 64% rispetto al 2020. Il Consiglio d’Amministrazione proporrà all’assemblea degli azionisti del 7 aprile un saldo dividendo di 0,35 per azione, pari a circa 258 milioni di euro, composto da 0,23 euro di saldo dividendo base e 0,12 di dividendo speciale. Considerando l’acconto di 0,23 euro distribuito a novembre, il dividendo complessivo proposto per l’esercizio 2021 ammonta a 0,58 per azione, per un totale di circa 427 milioni di euro. La robusta crescita dell’utile -si sottolinea in una nota- è dovuta alla crescita strutturale del business ricorrente e al ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) –ilcon undi 713,1 milioni di, superiore del 64% rispetto al 2020. Il Consiglio d’Amministrazione proporrà all’assemblea degli azionisti del 7 aprile un saldo dividendo di 0,35 per azione, pari a circa 258 milioni di, composto da 0,23di saldo dividendo base e 0,12 di dividendo speciale. Considerando l’acconto di 0,23distribuito a novembre, il dividendo complessivo proposto per l’esercizioammonta a 0,58 per azione, per un totale di circa 427 milioni di. La robusta crescita dell’-si sottolinea in una nota- è dovuta alla crescita strutturale del business ricorrente e al ...

