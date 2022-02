Banca Ifis, cda propone dividendo 0,95 euro per azione (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Per l’esercizio 2021, il cda di Banca Ifis ha proposto all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,95 euro per azione, pari al doppio della cedola dell’esercizio 2020. Il pagamento è previsto nel mese di maggio 2022. Il totale della raccolta al 31 dicembre 2021, invece, risulta pari a 10.786,6 milioni di euro (+8,9% rispetto al 31 dicembre 2020), ed è rappresentato per il 52,7% da debiti verso la clientela (55,2% al 31 dicembre 2020), per il 24,1% da debiti verso banche (23,9% anche al 31 dicembre 2020) e per il 23,2% da titoli in circolazione (20,9% al 31 dicembre 2020). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Per l’esercizio 2021, il cda diha proposto all’assemblea degli azionisti la distribuzione di undi 0,95per, pari al doppio della cedola dell’esercizio 2020. Il pagamento è previsto nel mese di maggio 2022. Il totale della raccolta al 31 dicembre 2021, invece, risulta pari a 10.786,6 milioni di(+8,9% rispetto al 31 dicembre 2020), ed è rappresentato per il 52,7% da debiti verso la clientela (55,2% al 31 dicembre 2020), per il 24,1% da debiti verso banche (23,9% anche al 31 dicembre 2020) e per il 23,2% da titoli in circol(20,9% al 31 dicembre 2020). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

