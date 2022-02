Ascolti tv mercoledì 9 febbraio 2022: scopri chi ha vinto in prime time (Di giovedì 10 febbraio 2022) Chi ha vinto la battaglia dello share in prima serata? Chi ha dominato gli Ascolti tv in prime time di ieri mercoledì 9 febbraio 2022? L’articolo sarà aggiornato dopo le 10 con la comunicazione dei dati relativi all’audience della giornata resi noti dall’Auditel. Gli altri dati Auditel, con spettatori e share, relativi ai programmi ti … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 10 febbraio 2022) Chi hala battaglia dello share in prima serata? Chi ha dominato glitv indi ieri? L’articolo sarà aggiornato dopo le 10 con la comunicazione dei dati relativi all’audience della giornata resi noti dall’Auditel. Gli altri dati Auditel, con spettatori e share, relativi ai programmi ti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì 9 febbraio 2022: Cosa mi lasci di te, Chi l'ha visto?, Milan Vs Lazio, Le Iene dati Auditel e… - daniela58820341 : RT @Dissidia31059: @doluccia16 In Italia succedono cose strane. Mercoledì calo d'ascolto, poi giovedì, venerdì e sabato parlano di record m… - fabriziox23 : RT @Dissidia31059: @doluccia16 In Italia succedono cose strane. Mercoledì calo d'ascolto, poi giovedì, venerdì e sabato parlano di record m… - Dissidia31059 : @doluccia16 In Italia succedono cose strane. Mercoledì calo d'ascolto, poi giovedì, venerdì e sabato parlano di rec… - mara_pi56633301 : RT @Dissidia31059: @Anna2Ary Sanremo è questo...mercoledì calo di ascolti, poi giovedì, venerdì e sabato parlano di ascolti record, peccato… -