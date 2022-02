AEW: Ascolti di nuovo sul milione per Dynamite (Di giovedì 10 febbraio 2022) Arrivano ottime notizie per AEW Dynamite per quanto riguarda gli Ascolti della puntata andata in onda su TBS la scorsa notte, infatti lo show è tornato sopra il milione di Ascolti registrandone per la precisione 1.129.000 e totalizzando un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.41. Si torna sul milione Questi numeri portano ad un aumento rispetto a quelli della settimana scorsa che erano andati sotto il milione, precisamente erano stati 954.000, l’aumento si conferma anche nel rating che era stato di 0.35. Veramente buoni risultati per Dynamite che fa registrare quindi i suoi migliori numeri da settembre e che va vicino agli Ascolti di Raw di questa settimana su Syfy che sono stati di poco più alti. Leggi su zonawrestling (Di giovedì 10 febbraio 2022) Arrivano ottime notizie per AEWper quanto riguarda glidella puntata andata in onda su TBS la scorsa notte, infatti lo show è tornato sopra ildiregistrandone per la precisione 1.129.000 e totalizzando un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.41. Si torna sulQuesti numeri portano ad un aumento rispetto a quelli della settimana scorsa che erano andati sotto il, precisamente erano stati 954.000, l’aumento si conferma anche nel rating che era stato di 0.35. Veramente buoni risultati perche fa registrare quindi i suoi migliori numeri da settembre e che va vicino aglidi Raw di questa settimana su Syfy che sono stati di poco più alti.

