Zurlo demolisce Conte? Travaglio sbrocca e si copre di ridicolo | dove riesce a spingersi sui banchi a rotelle | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un Marcosempre più provato, sempre più in difficoltà, quello che si manifesta in collegamento a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7, la puntata è quella di martedì 8 febbraio. A confrontarsi col direttore del Fatto Quotidiano, ecco Stefanodel Giornale. E"tocca" Giuseppe, già sufficientemente in difficoltà dopo essere stato fatto fuori dalla leadership M5s dal tribunale di Napoli. E se tocchi l'avvocato,ringhia e azzanna. "Gli sprechi sono sempre dannosi. Ho capito che guardiamo avanti, infatti rispetto al governosiamo andati avanti con misure molto più funzionali e pratiche. Purtroppo abbiamo buttato via un sacco di soldi in primule edi cui parlavo prima", ...