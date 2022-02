VIDEO Short Track, Pechino 2022: Hwang trionfa nell’affollata finale dei 1500 m. Confortola ci prova ma è decimo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La finale dei 1500 m di Short Track maschile ai Giochi di Pechino 2022 rimarrà sicuramente negli annali della disciplina. Non per un’incredibile rimonta, o per un vincitore a sorpresa, ma perchè, per una serie di ripescaggi e avanzamenti, in partenza si sono presentati ben 10 atleti. Tra questi figurava anche il nostro Yuri Confortola, giunto alla sua quinta Olimpiade. L’azzurro prova a sorprendere la concorrenza con un “attacco da lontano”, ma il ritmo degli altri è troppo forte per lui e finisce decimo. Alla fine, in una gara che si rivela molto più lineare di quanto si potesse pensare, a trovare il successo è il sudcoreano Hwang Dae-heon che regola in volata il canadese Steven Dubois e il russo Semën ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ladeim dimaschile ai Giochi dirimarrà sicuramente negli annali della disciplina. Non per un’incredibile rimonta, o per un vincitore a sorpresa, ma perchè, per una serie di ripescaggi e avanzamenti, in partenza si sono presentati ben 10 atleti. Tra questi figurava anche il nostro Yuri, giunto alla sua quinta Olimpiade. L’azzurroa sorprendere la concorrenza con un “attacco da lontano”, ma il ritmo degli altri è troppo forte per lui e finisce. Alla fine, in una gara che si rivela molto più lineare di quanto si potesse pensare, a trovare il successo è il sudcoreanoDae-heon che regola in volata il canadese Steven Dubois e il russo Semën ...

Advertising

Eurosport_IT : FONTANA LEGGENDARIA ???? Rivivi lo splendido oro nello short track dell'azzurra che vale la 10a medaglia olimpica de… - RaiPlay : ?? SEI GRANDE ARIANNAAA ?? ???? Arianna è ORO! Primo a #Beijing2022 per l'Italia. Orgoglio Azzurro ????? ? ?? La finale… - JillUbertoALS89 : Descrizione: Rehanbay Tarabuhan è l'allenatore della squadra di #speedskating di short track dello Xinjiang. Da ex… - Tasio35222299 : RT @santamaria_real: Calabria ?? Lamezia Terme! A short stop to meet one of my long time follower ?? Sulla spiaggia mi fotte come una puttan… - Guyonguy123 : RT @santamaria_real: Calabria ?? Lamezia Terme! A short stop to meet one of my long time follower ?? Sulla spiaggia mi fotte come una puttan… -