Vaccino: Locatelli, in fascia pediatrica pochi gli eventi avversi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) « Sono 173mila le dosi somministrate nella fascia 5-11 anni , e 4 milioni tra 12-16 anni. Nella fascia 5-11 anni ci sono state 1170 segnalazioni di eventi avversi, pari all'1% di tutte le segnalazioni...

