Torino | “acquisti gonfiati” di mascherine FFP2 per le caserme dell’Arma | due Carabinieri arrestati nell’indagine per corruzione e falso

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Duesono statiinsieme ad altre due persone nell’ambito di un’indagine sui presuntidiper ledi. In tutto ihanno eseguito nove misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati a vario titolo peraggravata,materiale commesso dal pubblico ufficiale,ideologico commessa da privato in atto pubblico, accesso abusivo a sistema informatico telematico e omissione di atti d’ufficio. Altri due militari sono stati sospesi in via cautelare dal pubblico ufficio. Tre deicoinvolti erano in servizio al Nucleo ispettorato del lavoro: secondo gli ...

Advertising

RaiNews : L'inchiesta su presunti acquisti gonfiati è coordinata dalla procura di Torino - MazzaliVanna : RT @RaiNews: L'inchiesta su presunti acquisti gonfiati è coordinata dalla procura di Torino - ladyrosmarino : RT @RaiNews: L'inchiesta su presunti acquisti gonfiati è coordinata dalla procura di Torino - EnricoSavasta : RT @RaiNews: L'inchiesta su presunti acquisti gonfiati è coordinata dalla procura di Torino - moltomaltese : RT @RaiNews: L'inchiesta su presunti acquisti gonfiati è coordinata dalla procura di Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Torino acquisti

... hanno arrestato due carabinieri e altre due persone nell'ambito dell'inchiesta sui presuntigonfiati di mascherine per le caserme dell'Arma diDue carabinieri e altre due persone sono state arrestate nell'ambito dell'inchiesta sui presuntigonfiati di mascherine per le caserme dell'Arma di. In tutto, i carabinieri hanno eseguito 9 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati a vario titolo per corruzione ...Un’inchiesta su presunti acquisti gonfiati di mascherine nelle caserme dell’Arma a Torino sfocia nell’arresto di due carabinieri e di altre due persone. Le indagini, condotte proprio dall’Arma e ...Due carabinieri e altre due persone sono state arrestate nell'ambito dell'inchiesta sui presunti acquisti gonfiati di mascherine per le caserme dell'Arma di Torino. In tutto, i carabinieri hanno ...