Super Green pass anche al Senato: dal 15/2 obbligatorio per over 50 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) anche il Senato, dopo la Camera, si adegua alla normativa che impone il Green pass rafforzato per l'accesso. Lo si dovrà esibire per entrare nelle sedi del Senato dal 15 febbraio. La decisione è stata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 febbraio 2022)il, dopo la Camera, si adegua alla normativa che impone ilrafforzato per l'accesso. Lo si dovrà esibire per entrare nelle sedi deldal 15 febbraio. La decisione è stata ...

