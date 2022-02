Storia di come il clima può diventare un’arma di guerra (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Abeba è il nome di una giovane donna etiope che, incinta, è stata fermata dai militari del suo stesso stato, derubata del cibo che portava con sé, e poi allontanata da un checkpoint militare. Cacciata nonostante fosse sul punto di dare alla luce suo figlio. Una volta raggiunta di nuovo, a fatica, la propria abitazione è riuscita a partorire e poche ore dopo, raccolte le forze, ha iniziato un cammino durato 12 giorni per trovare aiuto. La sua Storia, raccontata per la prima volta dai giornalisti di Associated Press presenti proprio in territorio etiope, nella regione del Tigrè, ha un lieto fine: Abeba è sopravvissuta e, fortunatamente, anche suo figlio, Tigsti. Per completezza bisogna aggiungere, però, che il corpo del piccolo Tigsti presenta segni evidenti da malnutrizione. Quando è stato visto dai giornalisti di Ap aveva solo 20 giorni, eppure era già sottopeso, con ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Abeba è il nome di una giovane donna etiope che, incinta, è stata fermata dai militari del suo stesso stato, derubata del cibo che portava con sé, e poi allontanata da un checkpoint militare. Cacciata nonostante fosse sul punto di dare alla luce suo figlio. Una volta raggiunta di nuovo, a fatica, la propria abitazione è riuscita a partorire e poche ore dopo, raccolte le forze, ha iniziato un cammino durato 12 giorni per trovare aiuto. La sua, raccontata per la prima volta dai giornalisti di Associated Press presenti proprio in territorio etiope, nella regione del Tigrè, ha un lieto fine: Abeba è sopravvissuta e, fortunatamente, anche suo figlio, Tigsti. Per completezza bisogna aggiungere, però, che il corpo del piccolo Tigsti presenta segni evidenti da malnutrizione. Quando è stato visto dai giornalisti di Ap aveva solo 20 giorni, eppure era già sottopeso, con ...

