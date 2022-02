“Stomachevole e insopportabile”, Aldo Montano sul ritorno al Gf di Alex Belli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Aldo Montano ha reagito con assoluta rabbia (e incredulità) al ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip di Alex Belli. L’atleta toscano, che si è inizialmente sfogato sui social, è stato poi ospite a Casa Chi, dove ha spiegato la sua posizione in merito al come back del suo (ex) amico nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Aldo mon Vi raccomandiamo... GF vip: perché è scoppiata la lite in studio fra Aldo Montano e Alex Belli “Quando ho scoperto che Alex sarebbe ritornato in casa è stato incredibile, non ci volevo credere sul momento. L’hanno fatto, non me l’aspettavo, speravo che non succedesse qualcosa di questo tipo e invece è ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 9 febbraio 2022)ha reagito con assoluta rabbia (e incredulità) alnella Casa del Grande Fratello Vip di. L’atleta toscano, che si è inizialmente sfogato sui social, è stato poi ospite a Casa Chi, dove ha spiegato la sua posizione in merito al come back del suo (ex) amico nel reality show condotto da Alfonso Signorini.mon Vi raccomandiamo... GF vip: perché è scoppiata la lite in studio fra“Quando ho scoperto chesarebbe ritornato in casa è stato incredibile, non ci volevo credere sul momento. L’hanno fatto, non me l’aspettavo, speravo che non succedesse qualcosa di questo tipo e invece è ...

