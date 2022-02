Snowboardcross, Michela Moioli ha ancora un jolly da giocarsi: la gara mista a coppie (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’unica consolazione è quella che le Olimpiadi non sono ancora finite. La portabandiera dell’Italia, Michela Moioli, chiude la sua gara, lo Snowboardcross femminile, con una delusione cocente: l’azzurra è stata esclusa dalla Big Final dopo una semifinale da dimenticare e non ha potuto confermare il titolo conquistato quattro anni fa a PyeongChang. Una prestazione non da Moioli quella vista quest’oggi, con la beffa che è arrivata successivamente: nella Small Final, quella che assegnava i piazzamenti dalla quinta all’ottava piazza, Moioli è finita a terra terminando la gara dolorante. Le sue parole: “Ho un po’ di dolore a una caviglia ma sono scesa con le mie gambe; adesso devo recuperare, vado a leccarmi le ferite“. Snowboardcross, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’unica consolazione è quella che le Olimpiadi non sonofinite. La portabandiera dell’Italia,, chiude la sua, lofemminile, con una delusione cocente: l’azzurra è stata esclusa dalla Big Final dopo una semifinale da dimenticare e non ha potuto confermare il titolo conquistato quattro anni fa a PyeongChang. Una prestazione non daquella vista quest’oggi, con la beffa che è arrivata successivamente: nella Small Final, quella che assegnava i piazzamenti dalla quinta all’ottava piazza,è finita a terra terminando ladolorante. Le sue parole: “Ho un po’ di dolore a una caviglia ma sono scesa con le mie gambe; adesso devo recuperare, vado a leccarmi le ferite“., ...

