“Quando esce ne parliamo”. Jessica Selassié, duro avvertimento da fuori il GF Vip: roba di coppie (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Jessica Selassié, bomba al GF Vip 6. lLa mamma di Sophie Codegoni torna a prendere una posizione netta. Non è passato così tanto tempo da Quando la mamma della gieffina ha fatto la sua apparizione nella casa di Cinecittà con l’intento di fare una gradita sorpresa alla figlia. Valeria, però, non ha certamente perso l’occasione per sottolineare il suo punto di vista nei riguardi di Jessica Selassiè. E oggi, a distanza di un mese, la mamma di Sophie torna sull’argomento. Che mamma Valeria non vedo di buon occhio l’amicizia tra la figlia e Jessica, è ormai dato certo. Non sarebbe una vera amica per Sophie, e a distanza di poco tempo, Valeria riprende una posizione nel corso dell’intervista rilasciata per il settimanale Mio, parole riprese anche dal sito Biccy.it: “Mi ha lasciato spiazzata il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022), bomba al GF Vip 6. lLa mamma di Sophie Codegoni torna a prendere una posizione netta. Non è passato così tanto tempo dala mamma della gieffina ha fatto la sua apparizione nella casa di Cinecittà con l’intento di fare una gradita sorpresa alla figlia. Valeria, però, non ha certamente perso l’occasione per sottolineare il suo punto di vista nei riguardi diSelassiè. E oggi, a distanza di un mese, la mamma di Sophie torna sull’argomento. Che mamma Valeria non vedo di buon occhio l’amicizia tra la figlia e, è ormai dato certo. Non sarebbe una vera amica per Sophie, e a distanza di poco tempo, Valeria riprende una posizione nel corso dell’intervista rilasciata per il settimanale Mio, parole riprese anche dal sito Biccy.it: “Mi ha lasciato spiazzata il suo ...

