Papa Francesco: "Non accelerate la morte degli anziani, è disumano" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - "Non possiamo evitare la morte, e proprio per questo, dopo aver fatto tutto quanto è umanamente possibile per curare la persona malata, risulta immorale l'accanimento terapeutico". Così Papa Francesco durante l'Udienza Generale "Dobbiamo essere grati per tutto l'aiuto che la medicina si sta sforzando di dare - ha detto il Pontefice - affinché attraverso le cosiddette 'cure palliative', ogni persona che si appresta a vivere l'ultimo tratto di strada della propria vita, possa farlo nella maniera più umana possibile. Dobbiamo però stare attenti a non confondere questo aiuto con derive anch'esse inaccettabili che portano a uccidere". "La vita è un diritto - ha detto Francesco - non la morte, la quale va accolta, non somministrata. E questo principio etico riguarda tutti, non solo i cristiani o i ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - "Non possiamo evitare la, e proprio per questo, dopo aver fatto tutto quanto è umanamente possibile per curare la persona malata, risulta immorale l'accanimento terapeutico". Cosìdurante l'Udienza Generale "Dobbiamo essere grati per tutto l'aiuto che la medicina si sta sforzando di dare - ha detto il Pontefice - affinché attraverso le cosiddette 'cure palliative', ogni persona che si appresta a vivere l'ultimo tratto di strada della propria vita, possa farlo nella maniera più umana possibile. Dobbiamo però stare attenti a non confondere questo aiuto con derive anch'esse inaccettabili che portano a uccidere". "La vita è un diritto - ha detto- non la, la quale va accolta, non somministrata. E questo principio etico riguarda tutti, non solo i cristiani o i ...

