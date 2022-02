Palamara | siluro a Mattarella | Vidi uno scambio di sms con Lotti

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Di siluri ne spara tanti Lucanel suo libro-intervista, scritto in collaborazione con Alessandro Sallusti, Lobby & Logge, seconda puntata di rivelazioni clamorose dopo il grande successo de Il sistema che ha sfiorato le 300 mila copie collocandosi tra i best seller di sempre dell’editoria saggistica italiana. Segui su affaritaliani.it

Advertising

SabazioVirbio2 : Palamara lancia nel suo libro un siluro a Mattarella'Vidi uno scambio di messaggi sul telefono di Lotti...' - amperrino : Palamara, siluro a Mattarella nel libro 'Lobby & Logge' - - Affaritaliani : Palamara, siluro a Mattarella nel libro 'Lobby & Logge' -

Ultime Notizie dalla rete : Palamara siluro

Affaritaliani.it

Ma ilpiu' grosso e destinato a fare rumore e' quello chelancia sul presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo fa nel capitolo Messaggini dal Quirinale, in cui l'ex ...Ma ilpiu' grosso e destinato a fare rumore e' quello chelancia sul presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo fa nel capitolo Messaggini dal Quirinale, in cui l'ex ...In un Paese normale, anche questo secondo libro di Palamara scatenerebbe uno tsunami tale da scardinarne il sistema giudiziario fin dalle sue fondamenta. Ma l’Italia, è ancora un Paese normale? Ciò di ...