Non una semplice invasione di campo: i retroscena dell’episodio del derby (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non è stata una semplice invasione di campo quella avvenuta sabato sera durante il derby tra Inter e Milan disputato a San Siro. Fanpage ha infatti rintracciato l’autore del gesto, Alessio Guidotti. Il ragazzo ventunenne lavora come cameriere nel catering dello Stadio Meazza e il suo ingresso sul terreno di gioco è stato motivato da un episodio accaduto poco prima dell’inizio del match. “I giocatori stavano entrando, così mi sono fermato un attimo per guardare. Un ragazzo mi si avvicina: ‘Sei qui per servire, non per distrarti. Quand’è che ci porti i piatti?’. Non gli ho risposto male perché sono un professionista, ma le sue parole mi hanno colpito. Mi sono sentito uno schiavo, uno degli ultimi che serve uno dei primi”. “Ho sbagliato, non va dimenticato, ma la mia era una protesta. Una protesta contro il precariato ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non è stata unadiquella avvenuta sabato sera durante iltra Inter e Milan disputato a San Siro. Fanpage ha infatti rintracciato l’autore del gesto, Alessio Guidotti. Il ragazzo ventunenne lavora come cameriere nel catering dello Stadio Meazza e il suo ingresso sul terreno di gioco è stato motivato da un episodio accaduto poco prima dell’inizio del match. “I giocatori stavano entrando, così mi sono fermato un attimo per guardare. Un ragazzo mi si avvicina: ‘Sei qui per servire, non per distrarti. Quand’è che ci porti i piatti?’. Non gli ho risposto male perché sono un professionista, ma le sue parole mi hanno colpito. Mi sono sentito uno schiavo, uno degli ultimi che serve uno dei primi”. “Ho sbagliato, non va dimenticato, ma la mia era una protesta. Una protesta contro il precariato ...

Ultime Notizie dalla rete : Non una Gal Gadot, l'ultimo film dell'attrice sarà vietato in Kuwait. Ed è per 'colpa' sua La richiesta non sarebbe arrivata 'dall'alto', ma addirittura dai social media: i kuwaitiani non ... Prima di essere incoronata Miss Israele nel 2004 e diventare poi una delle attrici più famose al ...

Big Sky 2: John Carroll Lynch ci racconta un ruolo inedito Un ritorno inaspettato Everyeye.it : Torni in Big Sky 2 , ma non nello stesso ruolo. Passi infatti da Rick al gemello Wolf. Come è stato approcciarsi ad un nuovo personaggio in una serie a cui avevi ...

Il problema degli sconti è stato un errore e non una truffa, spiega l’Estetista Cinica Linkiesta.it Una fiaccolata per ricordare Francesca uccisa per mano dell’ex marito poi suicida Una fiaccolata nata tre anni fa da un’amica ... ma anche per organizzare iniziative e divulgare la cultura della non violenza soprattutto contro le donne». «Dopo l’anno scorso durante ...

2031: addio alla Stazione spaziale internazionale E ha inoltre stabilito una data in cui l’ISS verrà dismessa: il 2031. Non solo. Nel documento si illustra anche il modo in cui la stazione verrà dismessa. E la sua fine sarà altrettanto spettacolare ...

