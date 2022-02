"Nessuno può più fermarlo". Cacciari, la bomba su Draghi: perché ora ha le "mani libere" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Massimo Cacciari è tornato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. L'ex sindaco di Venezia si è detto “delusissimo” dalla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. “Come si fa a non essere delusi?”, si è chiesto per poi aggiunge: “Al di là del suo discorso che va benissimo, ma un presidente della Repubblica che rimane lì per 14 anni è una cosa mai vista sulla faccia della Terra in regimi democratici”. “Tutti applaudono - ha proseguito Cacciari riferendosi agli applausi da record del Parlamento durante il discorso di Mattarella - quando si sa benissimo che la rielezione del capo dello Stato serve a coprire le spaccature, le lacerazioni. La coalizione di governo è tutto fuorché un governo. Come si fa a essere contenti? Si è felici accecandosi. Dopodiché vuole che non si speri che con Mattarella abbiano capito che devono mettersi a lavorare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Massimoè tornato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. L'ex sindaco di Venezia si è detto “delusissimo” dalla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. “Come si fa a non essere delusi?”, si è chiesto per poi aggiunge: “Al di là del suo discorso che va benissimo, ma un presidente della Repubblica che rimane lì per 14 anni è una cosa mai vista sulla faccia della Terra in regimi democratici”. “Tutti applaudono - ha proseguitoriferendosi agli applausi da record del Parlamento durante il discorso di Mattarella - quando si sa benissimo che la rielezione del capo dello Stato serve a coprire le spaccature, le lacerazioni. La coalizione di governo è tutto fuorché un governo. Come si fa a essere contenti? Si è felici accecandosi. Dopodiché vuole che non si speri che con Mattarella abbiano capito che devono mettersi a lavorare ...

