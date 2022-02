Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: una semifinale per due (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Questa sera, alle ore 21:00, andrà in scena il quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e Lazio: dopo una breve analisi sulla situazione delle due squadre andremo a scoprire insieme le formazioni ufficiali che scenderanno in campo. I padroni di casa sono approdati ai quarti di finale battendo nel turno precedente il Genoa: la partita contro i liguri terminò 3-1 dopo i tempi supplementari. La vittoria della coppa è un obiettivo reale per i rossoneri che cercheranno di strappare il pass per la semifinale e sfidare un’altra volta i cugini dell’Inter. Stefano Pioli cercherà di ottenere la vittoria mandando in campo i suoi con il 4-2-3-1. Tra i pali confermato Maignan, in difesa ci saranno Calabria, Kalulu, Romagnoli ed Hernandez. Confermati in mediana Kessie e Tonali con Giroud chiamato a fare gli ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Questa sera, alle ore 21:00, andrà in scena il quarto di finale di Coppa Italia tra: dopo una breve analisi sulla situazione delle due squadre andremo a scoprire insieme leche scenderanno in campo. I padroni di casa sono approdati ai quarti di finale battendo nel turno precedente il Genoa: la partita contro i liguri terminò 3-1 dopo i tempi supplementari. La vittoria della coppa è un obiettivo reale per i rossoneri che cercheranno di strappare il pass per lae sfidare un’altra volta i cugini dell’Inter. Stefano Pioli cercherà di ottenere la vittoria mandando in campo i suoi con il 4-2-3-1. Tra i pali confermato Maignan, in difesa ci saranno Calabria, Kalulu, Romagnoli ed Hernandez. Confermati in mediana Kessie e Tonali con Giroud chiamato a fare gli ...

