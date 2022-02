Manchester United | dubbi su Rangnick

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il parteggio contro il Burnley ha lasciato il segno in casa: il board dei Red Devils non è contento di Ralf,...

Il calciatore delè da anni la persona più seguita su Instagram e quindi è ormai diventata prassi che sia lui a infrangere primati su primati per quanto riguarda il conteggio dei ...... alla fine dell'udienza generale nell'Aula Paolo VI, Maria Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro, la mamma di Cristiano Ronaldo che gli ha donato la maglia delappartenente al ...Sul mercato di gennaio era uno dei pezzi più pregiati e, come prevedibile, il cambio di casacca è avvenuto: Anthony Martial ha salutato il Manchester United, che lo ha ceduto con la formula del ...Per CR7, partito dalla panchina a Burnley, si può parlare di crisi profonda: altra gara senza reti e il rapporto con Rangnick che non decolla.